В августе больше всего подешевели картофель и помидоры

В Национальном статистическом комитете проинформировали, что картофель подешевел на 33,16%, свежие помидоры – на 30,93%, морковь – на 26,6%, яблоки – на 21,7%, виноград – на 19,8%, репчатый лук – на 19,13%, свекла – на 16,73%, груши – на 11,65%, бананы – на 9,25%. Подорожали свинина (бескостная – на 5,36%, остальная – на 4,87%), икра лососевых рыб (на 4,41%), мясной фарш (на 3,74%).Овощи в целом стали дешевле на 15,89%, фрукты – на 7,66%. В целом продукты питания и безалкогольные напитки подешевели на 0,8%.Обеды в столовой стали дешевле на 1,07%, в ресторане и кафе – на 0,47%, фастфуд – дороже на 0,15%.Табачные изделия подешевели на 0,01%, алкогольные напитки поднялись в цене на 0,56%.Непродовольственные товары в августе стали дороже на 0,9%. Одежда подорожала на 0,83%, обувь – на 2,16%, стройматериалы – на 0,58%, электротовары – на 1,32%, медикаменты – на 0,41%. Мебель стала дороже на 1,46%, топливо, горюче-смазочные материалы – на 0,04%.Стоимость услуг выросла на 0,6%. Подорожали услуги страхования легкового автотранспорта (на 9,32%), воздушного пассажирского транспорта (на 9,29%), прачечных (на 2,28%), ремонт ювелирных изделий (на 2,71%) и часов (на 2,02%), аренда жилья для физических лиц (на 2,53%). Подешевели услуги отелей (на 1,69%).Как сообщалось, инфляция в Беларуси в августе составила 0,2%.