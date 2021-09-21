В аварии в центральной части Бангладеш один человек погиб и 20 пострадали

Как минимум один человек погиб и еще 20 пострадали утром 21 сентября в результате аварии с участием автобуса в округе Тангайл в центральной части Бангладеш, передает ТАСС.
Согласно данным местной спасательной службы, на которую ссылается издание The Bangladesh Observer, ДТП произошло на шоссе Бхуапур –Тангайл в районе Йадурпара. Водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспорт занесло в кювет. Один пассажир погиб на месте, 20 человек, в том числе и водитель, получили травмы различной степени тяжести.
Все пострадавшие госпитализированы.
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