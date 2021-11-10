В аварии, произошедшей в Жабинковском районе, автокресло спасло жизнь ребенку

Авария случилась на автодороге М1/Е30 Брест – Минск – граница Российской Федерации. Инспектор группы агитации и пропаганды ГАИ УВД Брестского облисполкома Вероника Крук рассказала:

– Предварительно водитель грузового автомобиля DAF в составе с полуприцепом неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с автомобилем Suzuki Baleno. После столкновения Suzuki выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Renault Megane. В результате ДТП водитель автомобиля Suzuki с травмами госпитализирован. В автомобиле Renault перевозили 5-летнего ребенка, который находился в детском удерживающем устройстве и был пристегнут ремнем безопасности, благодаря чему не пострадал.

В ГАИ УВД Брестского облисполкома напоминают: с учетом метеопрогнозов необходимо проявлять внимательность и осторожность при участии в дорожном движении, выбирать безопасную скорость и дистанцию, воздержаться от необдуманных обгонов и перестроений, использовать ремни безопасности и заранее прогнозировать дорожную обстановку.

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