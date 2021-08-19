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  2. В Астраханской области разбился истребитель МиГ-29 – погиб летчик

В Астраханской области разбился истребитель МиГ-29 – погиб летчик

В ходе планового полета в Астраханской области разбился истребитель МиГ-29. Жертвой происшествия стал летчик. Это следует из информации, опубликованной ТАСС.


Согласно данным пресс-службы Южного военного округа (ЮВО), крушение произошло в среду. 

– 18 августа в Астраханской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет МиГ-29. Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта. Летчик погиб, – сказали в округе.

Добавляется, что на место крушения истребителя выехала специальная комиссия. Она будет заниматься выяснением причин происшествия. Известно, что крушение случилось практически сразу после взлета. Истребитель не успел набрать высоту и упал на полигоне Ашулук.

Фото: ТАСС
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