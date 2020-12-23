Астраханский областной суд приговорил к 14 годам колонии женщину, которая убила собственного ребенка и замуровала его тело в бетон, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел весной нынешнего года. По данным следствия, 12-летний мальчик ушел из дома и вернулся только на утро следующего дня. На этой почве между ним и матерью возник конфликт. Женщина дождалась, когда ребенок уснет и нанесла несколько ударов по голове острой частью пластиковой кисточки и гантелью. От полученных травм мальчик скончался сразу же. После этого мать вывезла труп ребенка в дом, который раньше принадлежал ее матери. Она спрятала сына в погребе и залила бетоном.
Женщина не раз пыталась обмануть следствие, однако правоохранители все же обнаружили тело ребенка и ее арестовали. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что женщина вменяема.
Следователи возбудили уголовно дело, а в конце октября дело было передано в суд.
Официальный представитель прокуратуры рассказал, что в 23 декабря суд назначил женщине 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и с ограничением свободы на срок один год.
К слову, ранее еще один источник в правоохранительных органах сообщал, что обвиняемая в убийстве является известным в регионе политическим деятелем. Согласно данным областного избиркома, женщина в 2016 и 2017 году баллотировалась в депутаты региональной думы, а в 2019 году – на пост губернатора Астраханской области.
Фото: РИА Новости
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В Астрахани мать замуровала тело сына в бетон
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