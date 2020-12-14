В Армении 19 декабря будет объявлен общенациональный трехдневный траур по погибшим в ходе военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом стало известно из обращения к нации премьер-министра Армении Никола Пашиняна, пишет ТАСС.
– 19 декабря исполняется сороковой день с момента окончания военных действий. С 19 декабря в Армении будет объявлен трехдневный траур, состоится траурный марш от площади Республики до мемориального комплекса Ераблур, также будут организованы другие мероприятия, – рассказал он.
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В Армении объявят трехдневный траур по погибшим в Карабахе
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Фото: РЕЙТЕР