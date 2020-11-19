Соответствующее назначение сделал сегодня Александр Лукашенко. Александр Конюк, работавший до сентября 2020 года Генеральным прокурором, стал Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Армении.
В беседе с журналистами вновь назначенный посол напомнил, что белорусов и армян связывают давние дружеские узы. Александр Конюк сообщил, что сталкивался с ситуацией, аналогичной тому, что происходит в Нагорном Карабахе:
– Я с этой точки зрения смотрю на то, что мне поручил Президент. Конечно, это очень почетное назначение, но это и очень серьезная и ответственная в данный момент миссия. Как, впрочем, и у моего коллеги Андрея Алексеевича Равкова (назначен послом в Азербайджане. – Прим. ред.). Нам придется очень плотно работать вместе в этом отношении.
Дипломат отметил, что глубоко изучил историю армяно-азербайджанского конфликта, который имеет очень давние корни. В своей работе он, конечно, уделит внимание двусторонним отношениям с точки зрения возможности поставок белорусской продукции, но более важно для него все же другое:
– Чтобы люди прекратили гибнуть. Вот это самое главное. Наши российские друзья помогли в этом отношении – навести относительный порядок. Это будет и задача послов. Надо, чтобы люди жили в мире, не страдали ни дети, ни женщины, ни гражданские люди.
Фото: БЕЛТА
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В Армении – новый посол Беларуси. Им стал Александр Конюк
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