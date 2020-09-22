Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила, что такое значение возникло из-за аномально высоких летних температур в Сибири. Об этом пишет РИА "Новости".
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– Национальный центр данных по снегу и льду США (NSIDC) объявил, что 15 сентября площадь морского льда составила 3,74 миллиона квадратных километров. Институт Альфреда Вегенера подтвердил это показание, а по данным Бременского университета – 3,8 миллиона квадратных километров, – уточнила официальный представитель ВМО Клэр Нуллис.
Наиболее низкий уровень протяженности льда в регионе установили в 2012 году – пока что 2020-й не смог побить этот рекорд. Но при этом отмечается, что данные за текущий год можно считать только предварительными: теплый воздух может снизить уровень протяженности льда еще больше. В целом падение данного показателя свидетельствует о сокращении ледового покрова Арктики.
Фото: pixabay.com
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В Арктике зафиксировали годовой минимум площади льда
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