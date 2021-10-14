В Арктике обнаружили третьего за осень одинокого белого медвежонка

В российской Арктике обнаружен уже третий за эту осень одинокий белый медвежонок. Детеныша заметили на берегу Колымского залива в Якутии, информирует ТАСС.
– Множество белых медведей и медвежат собралось на берегу Колымского залива: животные ожидают ледостава, чтобы продолжить свой путь на Восток. Сейчас на Восточно-Сибирском море появился первый лед, и медведи покидают район расположения инспекторского кордона. В последние дни там замечен и одинокий медвежонок в возрасте год и девять-десять месяцев, – рассказал директор по охране природы благотворительного фонда "Тигрус" Виктор Никифоров.
Он добавил, что сотрудники Нижнеколымской инспекции Минэкологии Якутии следят за медвежонком и выкладывают для него рыбу. Отмечается, что малыш очень воспитанный и самостоятельный.
– Обычно детеныши белого медведя покидают медведицу в возрасте 2 года и 2–5 месяцев. Этот медвежонок находится в хорошей форме, сейчас нет повода беспокоиться о его жизни, – уточнил Никифоров.
Он также напомнил, что это уже третий за осень случай обнаружения медвежат без матери: в конце сентября двухлетний белый медвежонок вышел к людям в поселке Диксон на севере Красноярского края, а в начале этого месяца еще один медвежонок был замечен в чукотском селе Ванкарем.
– В моей практике это первый случай. Раньше несколько медвежат обнаруживали за пару лет. Немного тревожная тенденция. Но в этом случае похоже, что он перезимует благополучно, – поделился мнением Виктор Никифоров.
Фото: ТАСС