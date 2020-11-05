Это происходит у избирательного центра округа Марикопа в штате Аризона. Как пишет CNN, среди демонстрантов преобладают сторонники Дональда Трампа.
Участники акции – а их около 200 человек – выступают против «мошенничества с голосами» и призывают к их честному подсчету. Местные СМИ уточняют, что некоторые протестующие вооружены, а несколько человек проникли внутрь избирательного центра, но покинули его, задав несколько вопросов о подсчете голосов. На месте дежурит полиция.
Как уточняет ТАСС, предвыборный штаб президента ранее заявил о возможности подать иски в суд в связи с обработкой бюллетеней в штатах Аризона и Невада.
По данным Fox News, в Марикопе пока не опубликованы результаты голосования, но лидирует Байден. Преимущество невелико: по итогам обработки 84% бюллетеней, за демократа проголосовали 51,4% избирателей, а за республиканца – 47,2%. В целом по штату пока что результаты следующие: 50,5% поддерживают Байдена, 48,1% – Трампа. Победитель в Аризоне получит 11 голосов выборщиков, что является весомым преимуществом в президентской гонке.
Всего Fox News на данный момент прогнозирует Байдену 264 голоса выборщиков, а Трампу – 214. Для победы необходимо 270. Но напомним, что свое решение выборщики сделают только в декабре.
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В Аризоне у избирательного центра протестуют недовольные подсчетом голосов американцы
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Андрей МУКОВОЗЧИК
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