На востоке американского штата Аризона лесные пожары распространились на площади в более чем 24 тыс. га, информирует ТАСС.
Согласно информации телеканала СNN, в штате образовались два крупных очага. Первый находится в 100 км от Финикса, где огонь охватил площадь в 14 тыс. га и подобрался на расстояние в несколько километров к населенному пункту Супериор. Правительство обратилось к трем тысячам местных жителей и попросило подготовиться к возможной эвакуации.
Второй очаг пожара зафиксирован у гор Мескал. Он охватил площадь в 10 тыс. га и приблизился к району Эль-Капитан, где проживает около 5 тыс. человек. В настоящий момент в штате наблюдается сухая и ветреная погода, из-за чего пожар распространяется интенсивнее. Причины возгораний устанавливают власти.
Фото: KNXV
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В Аризоне на площади более 24 тыс. гектаров бушуют лесные пожары
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.