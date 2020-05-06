Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+7 oC
USD: 2.44
EUR: 2.66
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. В Аргентине разбился санитарный самолет

В Аргентине разбился санитарный самолет

Санитарный самолет Learjet-35, на борту которого были четыре человека, потерпел крушение при посадке в ночь с 5 на 6 мая в городе Эскель (провинция Чубут) на юге Аргентины. Об этом в среду информировало издание La Nacion со ссылкой на Управление по безопасности на транспорте.

По данным издания, кроме двух пилотов, в воздушном судне, отправившемся из Буэнос-Айреса, находились врач и медсестра. Они должны были доставить в столицу трехлетнего мальчика с заболеванием сердца. Сейчас устанавливается, удалось ли выжить кому-нибудь из них в результате происшествия, пишет ТАСС.

Главной причиной катастрофы, скорее всего, стал сильный туман, отметила газета. Видимость в районе аэропорта Эскеля, находящегося в предгорьях Анд, составляла всего 100 метров.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
В Воложине пьяный хулиган разбил четыре автомобиля
Эстония начнет ослаблять карантинные меры с 11 мая
В Аргентине разбился санитарный самолет
Пропавшего подростка из Минска нашли на границе с Россией: он ехал на заработки
В ОАЭ горел 48-этажный небоскреб
В Минске ежедневно дезинфицируют около 250 автомобилей скорой помощи
Названа причина более высокой смертности от коронавируса у мужчин
Вирусолог предупредил о риске заразиться коронавирусом дома
В Гродненской области назвали наиболее частые нарушения торговлей и общепитом противоэпидемических мероприятий по COVID-19
В Техасе с 8 мая разрешат работу парикмахерских и салонов красоты
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Карантин по информации
Санэпидслужба предупредила жителей Беларуси о скорой активизации кусачих мошек
Писателю Владимиру Липскому — 80 лет
Шанхайский Disneyland начнет принимать посетителей с 11 мая
С логотипом из Исландии и футболистом из национальной сборной: «Островец» стартовал во второй лиге с трех побед
Во Франции выльют 10 млн литров пива из-за падения спроса в условиях пандемии
Ветеранам продолжают вручать юбилейные медали к 75-летию Великой Победы
Египет с 15 мая открывает внутренний туризм
Разговор Лукашенко и Путина, ознакомление с разработками белорусских ученых по развитию электротранспорта и принятие законопроекта об амнистии. Главное за вторник
Netflix начал работу над продолжением "Операции по спасению"
Антитела к COVID-19 обнаружили у детей, рожденных от инфицированных матерей
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Чует кошка
Авторы
СКАНИРУЙТЕ