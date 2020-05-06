В Аргентине разбился санитарный самолет

Санитарный самолет Learjet-35, на борту которого были четыре человека, потерпел крушение при посадке в ночь с 5 на 6 мая в городе Эскель (провинция Чубут) на юге Аргентины. Об этом в среду информировало издание La Nacion со ссылкой на Управление по безопасности на транспорте.

По данным издания, кроме двух пилотов, в воздушном судне, отправившемся из Буэнос-Айреса, находились врач и медсестра. Они должны были доставить в столицу трехлетнего мальчика с заболеванием сердца. Сейчас устанавливается, удалось ли выжить кому-нибудь из них в результате происшествия, пишет ТАСС.

Главной причиной катастрофы, скорее всего, стал сильный туман, отметила газета. Видимость в районе аэропорта Эскеля, находящегося в предгорьях Анд, составляла всего 100 метров.