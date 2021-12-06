В Аргентине подтвержден первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

– уточнили в министерстве здравоохранения республики.В ведомстве также добавили, что гражданин Аргентины возвращался из ЮАР через США и прибыл в страну 30 ноября. Оба теста на коронавирус, которые он сделал до вылета и по прилете, показали отрицательный результат. 2 декабря он, пребывая на самоизоляции, сделал повторный тест, который показал положительный результат. Согласно информации минздрава, у туриста, прошедшего полный курс вакцинации от COVID-19, симптомы заболевания не наблюдаются.Напомним, 29 ноября правительство Аргентины ввело обязательный карантин для всех путешественников, которые находились в странах Африки в течение 14 дней до въезда в республику.