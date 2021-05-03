Свыше 22 млн случаев инфицирования COVID-19 зафиксировали на планете в апреле. Это в полтора раза превышает показатель марта, пишет ТАСС.
В агентстве уточнили, что за последнюю неделю прошедшего месяца в мире зарегистрировали около 6,7 случаев заражения коронавирусом. Это максимум с начала пандемии.
Отмечается, что с ростом заболеваемости увеличился и показатель смертности. В апреле количество смертей из-за COVID-19 поднялось на 10%, по сравнению с мартом, и превысило 300 тысяч. Летальность же снизилась на 0,1%.
Главными очагами пандемии на планете в апреле стали Индия, Турция, некоторые страны Латинской Америки и Западной Европы.
Всего, согласно данным университета Джонса Хопкинса, в мире насчитывается более 152,8 млн случаев заболевания коронавирусом.
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В апреле коронавирусом в мире заразились в полтора раза больше человек, чем в марте
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