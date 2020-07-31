В Apple подтвердили, что перенесут начало продаж новой серии iPhone

Новые iPhone начнут продавать позже, чем обычно, сообщает The Verge со ссылкой на финансового директора Apple Луки Маэстри.





"В прошлом году мы начали продавать новые iPhone в конце сентября, но в этом году мы ожидаем, что поставки возможно будет начать несколькими неделями позже", – сказал Маэстри в ходе телеконференции с инвесторами.

Традиционно Apple представляет свою новую линейку в середине сентября, а продажи стартуют до конца месяца.

Ранее сообщалось, что компания примерно на месяц отложит из-за пандемии коронавируса запланированное на начало лета увеличение объемов производства новых моделей, передает ТАСС.

Сейчас ожидается выход четыре вариантов смартфона двенадцатого поколения с поддержкой 5G и OLED-экранами. Предполагается, что они будут называться iPhone 12, iPhone 12 Plus, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.