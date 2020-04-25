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В антарктических морских льдах впервые нашли микрочастицы пластика

Австралийские исследователи впервые обнаружили микрочастицы пластика в морском льду с восточного побережья Антарктиды. Более крупный по сравнению с находками в арктическом льду размер частиц говорит о том, что источник загрязнения локальный, сообщает ТАСС.


"Если пластиковые частицы есть в Антарктиде — одном из самых отдаленных уголков Земли, где нет постоянных людских поселений, это значит, что подобный мусор распространен повсюду, даже в тех местах, которые большинство из нас никогда не посетят", — прокомментировала Анна Келли, руководитель исследования, студент Института морских и антарктических исследований, который входит в Университет Тасмании.

Научный журнал Marine Pollution Bulletin пишет, что керн, который изучали исследователи, выбурили из намерзшего льда на восточном побережье Антарктиды еще в 2009 году. Расплавив его, ученые обнаружили 96 микропластиковых частиц, которые относились к 14 различным типам полимеров — полиэтилену, полиэстеру, нейлону и другим. 

"Среднее содержание пластика составляло около 12 частиц на литр. Сами частицы были крупнее тех, что ранее находили в арктическом льду, — рассказала Келли. — Это указывает на то, что источник загрязнения местный, потому что у него меньше времени на то, чтобы разложиться на более мелкие частицы". Таким источником могут быть одежда и экипировка туристов и исследователей, а также снасти рыбаков, пояснила исследовательница. 

Лед не позволяет подобным частицам идти ко дну, поэтому остается больше шансов, что их съест криль — ключевой вид организмов Южного океана. Затем микропластик может попасть к хищникам, которые питаются крилем, и дальше путешествовать вверх по пищевой цепи. 

Ученые планируют продолжать свои исследования. Они хотят выяснить, увеличился ли уровень загрязнения за последнее десятилетие, изучив антарктический лед, который сформировался в этом году.
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Фото: РЕЙТЕР
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