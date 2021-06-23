Минимум 41 случай инфицирования новым штаммом COVID-19, который получил название "Дельта плюс", был зарегистрирован в Англии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Службы общественного здравоохранения Англии.
В целом, как сообщает служба, в стране было выявлено почти 75 953 случая заражения индийским вариантом (штамм "Дельта" по новой классификации Всемирной организации здравоохранения), что составляет 99% от общего числа заражений в Великобритании. Больше всего заражений индийским штаммом приходится на Англию, где сконцентрировано 85% населения всей страны.
Версия коронавируса "Дельта" была впервые обнаружена в Индии в октябре 2020-го. 9 июня сообщалось, что эта мутация может инфицировать людей даже после того, как те вакцинировались препаратами Covaxin и Covishield. Служба общественного здравоохранения Англии указывала на то, что две дозы вакцины эффективно противодействуют заражению штаммом "Дельта". Но вариант "Дельта плюс" – более заразный.
Фото: pixabay.com
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В Англии зафиксировали 41 случай заражения новым штаммом коронавируса "Дельта плюс"
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