В Android исчезли СМС-сообщения

Проблема состоит в Google Messages, популярном приложении для отправки СМС на смартфонах на Android. Журналисты заметили посвященную странному багу тему на форуме Google, появившуюся в январе этого года. Хотя с момента выявления проблемы прошло более двух месяцев, жалобы все еще поступают.Чтобы решить проблему, предлагается переустановить Google Messages, использовать более ранние версии приложения, перейти на другое устройство. Как отмечают журналисты, ни один из способов не дает гарантированного результата.Согласно отзывам, проблема не ограничивается конкретным устройством, хотя чаще всего обнаруживается у аппаратов серии Motorola Moto G7. Также пользователи мессенджера упоминают Huawei P20, LG G8s, Google Pixel XL, Pixel 2, Pixel 3 и другие смартфоны. Android Authority запросило комментарий у Google, но не получило оперативного ответа.Google Messages является официальным приложением Google для обмена SMS и MMS в чатах по протоколу RCS (Rich Communication Services). Востребованное среди обладателей Android-смартфонов приложение кроме текстовых сообщений позволяет отправлять голосовые сообщения, изображения, видеозаписи, стикеры, эмодзи и GIF-файлы.