В амстердамском аэропорту Схипхол задержан вооруженный мужчина

Мужчина с оружием задержан в амстердамском аэропорту Схипхол, пишет ТАСС.
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Военная полиция Нидерландов проинформировала, что специальное подразделение было направлено на место после того, как на номер экстренной помощи поступила информация о том, что кто-то с заряженным оружием едет в поезде, прибывающем в аэропорт. Сотрудники правоохранительных органов выявили мужчину, подпадающего под описание. У него обнаружили заряженное оружие.
Мужчину и его попутчика задержали. Сейчас их допрашивают.
О том, планировалось ли применение оружия, не сообщается.