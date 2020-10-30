Муниципальные власти Амстердама начали процесс переименования улиц, чтобы их названия больше соответствовали истории города, сообщает РИА Новости.
Фото: pixabay.com
Запустят специальную онлайн-платформу, где жители города будут предлагать свои идеи. Первые улицы получат новые имена уже в следующем году, а спустя пять лет власти спросят мнение жителей и проверят, как прижились изменения.
Проект создан, чтобы увековечить имена личностей, которые внесли вклад в развитие города. В их числе – знаменитости, спортсмены, энтузиасты. Внимание уделят тому, чтобы среди них встречались женщины, представители религиозных и этнических меньшинств.
Улицы могут получить имена жителей, которые умерли как минимум пять лет назад (это ограничение не распространяется на королевскую семью).
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В Амстердаме решили переименовать улицы
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