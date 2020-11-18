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  2. В американском штате Джорджия обнаружили тысячи не учтенных на выборах бюллетеней. Трамп уверен: голоса в них – за него

В американском штате Джорджия обнаружили тысячи не учтенных на выборах бюллетеней. Трамп уверен: голоса в них – за него

На фоне продолжающегося подсчета бюллетеней для подведения итогов выборов в Джорджии несколько дней подряд находят не учтенные ранее бюллетени. Насколько это важно?


Вопрос спорный. Суммарно количество таких бюллетеней перевалило уже за 5 тысяч. Лидер республиканцев, комментируя новости о первых «находках», был краток: он охарактеризовал их как «голоса Трампа». Так ли это, конечно, пока неясно, но понятно, что 45-й президент США делает отсылку к своей линии утверждений о фальсификациях на выборах.

Окей, допустим, 5 тысяч бюллетеней оказываются с галочками за переизбрание. Что тогда? Джорджия перекрасится из демократического синего в республиканский красный? Вряд ли. Окончательно голоса в Джорджии еще не подсчитали: согласно данным AP, обработаны 99% бюллетеней. Однако 5 тысяч не являются финальным рубежом. Разрыв между результатами Байдена и Трампа в штате очень маленький – 0,3%. Но в количестве голосов он выглядит чуть более внушительным – 13 977. Так что одними найденными бюллетенями резкой перемены сторонники республиканцев не добьются, даже если все они окажутся «красными».
 
Действительно ли Трамп проиграл выборы? Появились сомнения

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Впрочем, если в Джорджии продолжат находить затерянные бюллетени или если штаб Трампа добьется победы в суде по искам о пересчете хотя бы части из них, шансы на успех республиканцев могут и вырасти. Хотя в целом 16 голосов выборщиков, которые получит победитель в спорном штате, общую картину особо не поменяют: прогнозируемое большинство Байден все равно не потеряет, а Трамп не приобретет.

Напомним, выборы в США состоялись 3 ноября. Спустя 4 дня ведущие американские СМИ по итогам подсчета результатов спрогнозировали демократу Джозефу Байдену необходимое для победы большинство голосов выборщиков и объявили его победителем. Действующий президент Штатов Дональд Трамп признавать это отказался и заявил о ряде нарушений на выборах.
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Фото: РЕЙТЕР
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В американском штате Джорджия обнаружили тысячи не учтенных на выборах бюллетеней. Трамп уверен: голоса в них – за него
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