В американском метро безбилетник погиб, перепрыгнув турникет

Инцидент произошел в Нью-Йорке: безбилетник пытался перепрыгнуть турникет в метро и погиб, пишет Lenta.ru.
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Дело было так: Кристофер Де Ла Крус приподнимался на руках у заграждения, а потом перевалился за него и сломал шею. Позже стало известно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Происшествие в метро случилось утром, в 6:45 по местному времени. В полиции указали, что Де Ла Крус направлялся на работу.
У погибшего остался маленький ребенок.
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