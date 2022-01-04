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  2. В американском метро безбилетник погиб, перепрыгнув турникет

В американском метро безбилетник погиб, перепрыгнув турникет

Инцидент произошел в Нью-Йорке: безбилетник пытался перепрыгнуть турникет в метро и погиб, пишет Lenta.ru.

Снимок носит иллюстративный характер

Дело было так: Кристофер Де Ла Крус приподнимался на руках у заграждения, а потом перевалился за него и сломал шею. Позже стало известно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Происшествие в метро случилось утром, в 6:45 по местному времени. В полиции указали, что Де Ла Крус направлялся на работу.

У погибшего остался маленький ребенок.

Фото: pixabay.com
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