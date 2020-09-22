Получить профессию «тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства» на базе Александрийской средней школы ученики смогут уже со следующего учебного года. Накануне Минский тракторный завод подарил к 1 сентября учреждению образования трактор МТЗ-82У для профессиональной подготовки школьников на уроках трудового обучения.
Фото носит иллюстративный характер
– Обучаться смогут учащиеся и из других учреждений образования, в первую очередь близлежащих, – поясняет директор школы Александр Бобриков. – Очень высокий спрос и со стороны учеников, и родителей, и сельхозпредприятия. Ведь школьник по сути получает первую профессию. Мало ли, как сложится его судьба, а рабочая специальность у него уже будет. Обучаться смогут и юноши, и девушки. Одновременно они могут получить водительские права категории В. Мы уже подготовили преподавателей, они прошли специальные курсы.
Опубликовано:
984
В Александрийской средней школе Шкловского района ученики в скором времени будут осваивать профессию тракториста
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: САЗОНОВ Андрей