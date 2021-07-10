Фотофакт. В Александрии состоялся показ новых льняных коллекций одежды белорусских производителей

Сегодня на малой сцене в Александрии, где проходит народный фестиваль "Купалье" ("Александрия собирает друзей") предприятия, входящие в состав концерна "Беллегпром", представили новые коллекции одежды изо льна. Один из организаторов творческого номера, заведующий отдела моды и дизайна Национального центра художественного творчества детей и молодежи Игорь Иванов пояснил:
- Уже второй год концерн "Беллегпром" представляет свои новинки на празднике "Купалье". Сегодня ОАО "Камволь", ОАО "Свитанак", ОАО "Полесье", ОАО "Купалинка" и ОАО " Галантэя" представят 30 моделей. И поскольку между концерном и Министерством образования заключен договор о сотрудничестве, в показе также участвуют коллекции победителей Республиканского фестиваля конкурса моды и фото "Мельница моды".
Кстати, в очень жаркую погоду, как сегодня, дизайнер Оксана Сагидулина рекомендует носить одежду только из натуральных материалов. Сегодня она представляет коллекцию "Изящный мир" предприятия ОАО "Свитанак". Дизайнер рассказала:
- Наша коллекция из натурального льна и стопроцентного шелка. Мы представляем наш белорусский лен, нашу промышленность. Что мы можем сделать. Люди увидели 6 моделей. И их уникальность заключается как раз в этой натуральности и чистоте, которая так характеризует нашу страну.
Свою экспериментальную коллекцию на праздник привезла и совсем молодой дизайнер Анастасия Рыжая. Девушка поделилась, что недавно закончила университет и попала по распределению в ОАО "Полесье". А сегодня уже представляет большой публике свою первую коллекцию. Она комментирует:
- Я на этом празднике впервые, но мне очень нравится. Волновалась, как все пройдет, но, как оказалось, напрасно. Я ведь готовила эти модели около трех месяцев. Моя коллекция раскрывает мой взгляд на современность. В материале сочетаются как химические, так и натуральные волокна. При этом, рисунки клеток человека совмещены с изображениями микросхем. Это олицетворяет современную реальность.
Опубликовано:
814
Фотофакт. В Александрии состоялся показ новых льняных коллекций одежды белорусских производителей
Фото:
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter