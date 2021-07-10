Фотофакт. В Александрии состоялся показ новых льняных коллекций одежды белорусских производителей

Кстати, в очень жаркую погоду, как сегодня, дизайнер Оксана Сагидулина рекомендует носить одежду только из натуральных материалов. Сегодня она представляет коллекцию "Изящный мир" предприятия ОАО "Свитанак". Дизайнер рассказала:Свою экспериментальную коллекцию на праздник привезла и совсем молодой дизайнер Анастасия Рыжая. Девушка поделилась, что недавно закончила университет и попала по распределению в ОАО "Полесье". А сегодня уже представляет большой публике свою первую коллекцию. Она комментирует: