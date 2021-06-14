В акции Красного Креста по сдаче донорской крови принял участие зампред Гродненского облисполкома Виктор Пранюк

Среди волонтеров, принявших решение принять участие в акции и безвозмездно стать донорами крови, были заместитель Гродненского облисполкома Виктор Пранюк и заместитель главы администрации ленинского района Александр Ковш.− рассказал Виктор Пранюк.С тем, что каждый из нас должен находить свободное время для того, чтобы оказать помощь тем, кто в ней нуждается, согласен и Александр Ковш:Сегодня в Беларуси насчитывается около 100 тысяч доноров. Более 67 тысяч из них награждены знаком отличия «Ганаровы Донар Рэспублікі Беларусь».