В акции Красного Креста по сдаче донорской крови принял участие зампред Гродненского облисполкома Виктор Пранюк

Сегодня в честь Всемирного дня донора крови Гродненская областная организация Красного Креста совместно с Гродненским областным центром трансфузиологии проводит акцию «Капля надежды». В первой половине дня в гродненском офисе Красного Креста работает выездной пункт сдачи крови.
Среди волонтеров, принявших решение принять участие в акции и безвозмездно стать донорами крови, были заместитель Гродненского облисполкома Виктор Пранюк и заместитель главы администрации ленинского района Александр Ковш.
− Я не в первый раз сдаю кровь, − рассказал Виктор Пранюк. – Это мое осознанное решение. Для меня важно помогать людям, если я могу это сделать. Неважно кому. Безусловно, это посыл для всех остальных. Сейчас настало время переходить на новый уровень милосердия и внимания друг к другу. Если раньше за сдачу крови было принято донорам платить, но мы же понимаем, что деньги не самый стабильный стимул для хороших поступков. Прекратится финансовая подпитка – прекратятся и добрые дела. Необходимо воспитывать поколение волонтеров, которые готовы безвозмездно осуществлять деятельность, направленную на благо государства либо конкретного человека – благодаря внутреннему позыву, благородству.
С тем, что каждый из нас должен находить свободное время для того, чтобы оказать помощь тем, кто в ней нуждается, согласен и Александр Ковш:
− Я впервые сдаю кровь. Это решение пришло спонтанно. Оно связано с моей личной жизненной ситуацией. Так сложилось, что моей родной сестре требовалась донорская кровь, и я понял насколько это важно. Когда твоему родному человеку можно спасти жизнь, только перелив донорскую кровь, и, например, нет запаса необходимой группы – об этом даже думать тяжело. Я надеюсь, что мой сегодняшний поступок станет примером для тех, кто может помочь, но пока не решается или откладывает на неопределенный срок.
Сегодня в Беларуси насчитывается около 100 тысяч доноров. Более 67 тысяч из них награждены знаком отличия «Ганаровы Донар Рэспублікі Беларусь».
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В акции Красного Креста по сдаче донорской крови принял участие зампред Гродненского облисполкома Виктор Пранюк
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