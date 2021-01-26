В Академии управления проходит международная научная конференция

Вопросы, которые предстоит обсудить на этой авторитетной научно-экспертной площадке, представляются крайне важными. Особый интерес вызывают подходы и предложения участников по актуальным направлениям развития государственного управления и государственной службы, подготовки управленческих кадров, – отмечаетПриветственное словоучастникам конференции зачитала. В своем обращении он отметил, что нынешняя конференция для многочисленных экспертов – это своего рода «сверка часов», площадка для профессионального диалога.Кроме того, заместитель Премьер-министра Беларуси выразил уверенность, что участие в конференции авторитетных ученых и практиков, ее насыщенная, содержательная тематика помогут определить подходы и выработать предложения по совершенствованию механизмов государственного управления, которые найдут широкое практическое применение.