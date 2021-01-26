В Академии управления проходит международная научная конференция

Современное государственное управление сегодня обсуждают эксперты из более чем 10 стран от Кубы до Китая. Международная научно-практическая конференция, проходящая в стенах Академии управления при Президенте Республики Беларусь, приурочена к 30-летию вуза. В связи с эпидемиологической ситуацией она проходит в онлайн-формате.
Вопросы, которые предстоит обсудить на этой авторитетной научно-экспертной площадке, представляются крайне важными. Особый интерес вызывают подходы и предложения участников по актуальным направлениям развития государственного управления и государственной службы, подготовки управленческих кадров, – отмечает ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь Вячеслав Данилович:
– Наша конференция приурочена к 30-летию со дня образования Академии управления при Президенте Республики Беларусь. За это время Академия прошла достойный путь, объединив лучшие традиции белорусского образования. Плеяда ее выпускников внесла значительный вклад в укрепление белорусской государственности.
Приветственное слово заместителя Премьер-министра Беларуси Игоря Петришенко участникам конференции зачитала первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова. В своем обращении он отметил, что нынешняя конференция для многочисленных экспертов – это своего рода «сверка часов», площадка для профессионального диалога.
– В 2021 году, объявленном в Беларуси Годом народного единства, перед нашим государством стоят задачи дальнейшей консолидации общества, поступательной трансформации системы управления. Логично, что белорусская сторона организовала обсуждение этих вопросов в Академии управления при Президенте Республики Беларусь – главной кузнице руководящих кадров нашей страны. Символично, что ровесница независимой Беларуси – Президентская Академия – буквально через несколько дней будет отмечать свой 30-летний юбилей.
Кроме того, заместитель Премьер-министра Беларуси выразил уверенность, что участие в конференции авторитетных ученых и практиков, ее насыщенная, содержательная тематика помогут определить подходы и выработать предложения по совершенствованию механизмов государственного управления, которые найдут широкое практическое применение.
– А главное – будут способствовать укреплению партнерства между нашими странами и народами.
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В Академии управления проходит международная научная конференция
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ