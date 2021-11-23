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В Академии управления при Президенте стартовал проект «Минская смена»

В стенах Академии управления при Президенте стартовал проект «Минская смена». В течение нескольких месяцев студенты учебных заведений города будут участвовать в семинарах, общаться с преподавателями, представителями органов местного самоуправления. Как итог – разработка инициативы для социально-экономического развития города и страны.


Во время «Минской смены» ребята научатся работать в команде, решать поставленные задачи, получат навыки управленческой деятельности, смогут развить лидерские качества, перечислил ректор Академии управления Вячеслав Данилович:

– Студенты будут работать над проектными заданиями, полученными от Мингорисполкома, предлагать реализацию конкретных идей, защищать их. К тому же у ребят появится возможность поучаствовать в работе управляющих структур Мингорисполкома.


«Минская смена» – комплексный проект, добавил Вячеслав Данилович:

– Он направлен на выявление, поддержку и развитие молодежных лидеров, неравнодушных к жизни своей страны и города, которые хотят улучшать эту жизнь не на словах, а на практике. Подобные проекты можно реализовывать и на региональном уровне, мы будем стремиться к этому. Ведь талантливые ребята, обладающие идеями по совершенствованию населенных пунктов, есть по всей стране.





 

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Фото: Алексей МАТЮШ
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