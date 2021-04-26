В Академии МВД объявили имена победителей республиканской правоохранительной олимпиады

– поделился с sb.byОлимпиада для студентов 3–4 курсов запланирована на осень 2021 года.В отборочном туре (конкурсе эссе) впервые за всю историю олимпиады приняли участие 15 команд из пяти областей Беларуси, десять из которых успешно справились с заданием и прошли в четвертьфинал. Тема эссе была выбрала с учетом сложившейся ситуации с пандемией COVID-19: ребята рассуждали о том, что важно в такихусловиях, права человека или права государства? Во всех работах внимание было уделено и пробелам в законодательстве и тому, как их устранить.Четвертьфинал олимпиады предполагал два задания: найти сходства и различия в понятиях и решить так называемые фотозадачи.По итогам четвертьфинала соревнование продолжили команды Academius (Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Институт управленческих кадров), Nota bene (Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины), «Право Со Знанием» (Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь, факультет милиции), «Довод» (Барановичский государственный университет, факультет экономики и права).В полуфинале они получили возможность попробовать себя в сложной, но интересной роли законодателя. Им предстояло найти умышленно заложенные ошибки в формальных атрибутах и тексте нормативного правового акта, а перевести текста закона на белорусский язык.Здесь лучше всех себя проявили команды «Право со знанием» и Academius, которые и встретились сегодня в милицейской альма-матер очно в финале состязания.Финальным конкурсом стала интерактивная викторина «Своя игра», в которой разыгрывались вопросы в категориях «Административное право», «Конституционное право», «Общая теория права», «История государства и права», «Кот в мешке». По условиям викторины каждая команда сама определяла категорию и стоимость вопроса, члены жюри оценивали правильность ответов и фиксировали набранные баллы.Победителем стала команда Академии МВД «Право со знанием», заработавшая 30 баллов. Второй результат с суммой 24 балла у команды Academius.Под аплодисменты победителям и призерам вручены ценные подарки, дипломы и кубки. Команды-участницы поблагодарили членов жюри, своих болельщиков, организаторов конкурса.Фото Академии МВД