В Академии МВД начался учебный сбор с новобранцами

В Академии МВД 3 августа начался учебный сбор с новобранцами. Об этом сообщили в пресс-службе милицейского вуза.
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Отмечается, что курс молодого бойца продлится месяц и завершится 27 августа.
- Ребята будут проживать и учится в стенах академии. Молодых правоохранителей ожидает получение предметов форменного обмундирования, точное исполнение распорядка дня и требований командиров, получение новых знаний. Помогать делать первые шаги в профессию будут курсанты академии, которые поступили в вуз в 2020 году. В ряды младших командиров руководство факультетов отобрало лучших курсантов, подготовило их теоретически, и теперь они умело организуют деятельность вверенных коллективов, - отметили в пресс-службе.
Кроме того, будет организована работа психологической службы вуза, специалисты которой будут помогать первокурсникам быстрее и легче адаптироваться к новому окружению, специфике обучения и несения службы.
В пресс-службе также рассказали, что за период КМБ ребята овладеют навыками по огневой, строевой, физической подготовке и получат теоретические первоначальные знания о выбранной профессии.
Впереди у первокурсников спортивный праздник с насыщенной программой: беговые и силовые эстафеты, командный прыжок в длину, перетягивание каната, мини-футбол и волейбол.
По окончанию учебного сбора ребята примут участие в торжественном ритуале принятия Присяги на площади Государственного флага. Первокурсники произнесут особые слова верности в присутствии руководства Министерства внутренних дел и академии, а также своих родных и близких.