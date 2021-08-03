В Академии МВД начался учебный сбор с новобранцами

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Отмечается, что курс молодого бойца продлится месяц и завершится 27 августа., - отметили в пресс-службе.Кроме того, будет организована работа психологической службы вуза, специалисты которой будут помогать первокурсникам быстрее и легче адаптироваться к новому окружению, специфике обучения и несения службы.В пресс-службе также рассказали, что за период КМБ ребята овладеют навыками по огневой, строевой, физической подготовке и получат теоретические первоначальные знания о выбранной профессии.Впереди у первокурсников спортивный праздник с насыщенной программой: беговые и силовые эстафеты, командный прыжок в длину, перетягивание каната, мини-футбол и волейбол.По окончанию учебного сбора ребята примут участие в торжественном ритуале принятия Присяги на площади Государственного флага. Первокурсники произнесут особые слова верности в присутствии руководства Министерства внутренних дел и академии, а также своих родных и близких.