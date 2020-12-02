В агрогородке Путришки Гродненского района заработала обновленная амбулатория врачей общей практики

Раньше здесь действовал фельдшерско-акушерский пункт, где вели прием только помощник врача и акушерка. Новую амбулаторию – пристройку к уже существующему зданию ФАП – возвело местное СПК «Путришки». Средства на оборудование, а оно закупалось самое современное, выделялись из бюджета.
Фото носит иллюстративный характер
Обслуживать амбулатория, ставшая структурным подразделением поликлиники № 6 Гродно, будет жителей агрогородка Путришки и близлежащих деревень – всего около двух тысяч человек. В новом, по сути, медучреждении, появились отдельные помещения для работы врачей общей практики, помощника врача, акушерки, а также физиотерапевтический и процедурный кабинеты, лаборатория. На месте можно получить комплекс качественных медуслуг, за которыми раньше приходилось ездить в город. В течение месяца в здании амбулатории появится аптека. Планируется также открыть и стоматологический кабинет.
Долгожданное новоселье стало возможным благодаря стараниям СПК «Путришки»: именно хозяйство стало заказчиком и на возведение амбулатории затратило более 820 тысяч белорусских рублей. Строительством занималось ОАО «СПМК-68 Гродно». По словам директора СПК «Путришки» Виктора Петрушкевича, события местные жители ждали:
– Хозяйство всегда обращало внимание на социальную сферу. В последнее время мы стали активно возводить жилье для наших работников. В декабре, к примеру, приступаем к строительству первой очереди нового квартала в агрогородке – двух четырехквартирных домов. Всего же будет 18 таких построек, или 72 квартиры. Начиная с 2004 года мы возвели 11 многоэтажек на 56 квартир, все они трехкомнатные. Жителей становится больше, они хотят получать качественные услуги в своем агрогородке. Но старый ФАП не соответствовал требованиям времени. Родителям, к примеру, приходилось возить детишек на прием к педиатрам в Гродно в поликлинику № 6. Сдать анализы или пройти медосмотр на месте у сельчан также не было возможности. Поэтому решили, как базовое хозяйство, все заботы взять на себя.
Было несколько вариантов расширения ФАП. Сперва хотели выделить под эти цели две квартиры, но площади бы в таком случае не хватило (вышло бы 150 квадратных метров). Еще один вариант – строительство новой амбулатории, но это отвод земли, долгое согласование документации. Поэтому пошли другим путем и стали возводить пристройку. К 80 квадратам старого здания добавилось еще 220 квадратных метров. Стройку начали в июне этого года и завершили к 1 сентября. Время понадобилось и для закупки оборудования.
– В этом нам помог облисполком. Дело на личный контроль взял заместитель председателя по социально-культурной сфере Виктор Пранюк. И уже 1 декабря новая оборудованная амбулатория заработала. Сейчас прием ведут два врача и две медсестры, хозяйство выделяет свою машину для обслуживания семей с маленькими детьми и пенсионеров. Вчера, к примеру, было 13 таких вызовов. Транспорт врачам очень помогает, – отмечает Виктор Иванович.
Если говорить о комфорте, то он заметен не только внутри амбулатории. Прилегающую территорию благоустроили, есть пешеходные дорожки, стоянка. Удобно будет и людям с ограниченными возможностями – для них предусмотрен пандус с поручнями.
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В агрогородке Путришки Гродненского района заработала обновленная амбулатория врачей общей практики
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