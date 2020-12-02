В агрогородке Путришки Гродненского района заработала обновленная амбулатория врачей общей практики

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Обслуживать амбулатория, ставшая структурным подразделением поликлиники № 6 Гродно, будет жителей агрогородка Путришки и близлежащих деревень – всего около двух тысяч человек. В новом, по сути, медучреждении, появились отдельные помещения для работы врачей общей практики, помощника врача, акушерки, а также физиотерапевтический и процедурный кабинеты, лаборатория. На месте можно получить комплекс качественных медуслуг, за которыми раньше приходилось ездить в город. В течение месяца в здании амбулатории появится аптека. Планируется также открыть и стоматологический кабинет.Долгожданное новоселье стало возможным благодаря стараниям СПК «Путришки»: именно хозяйство стало заказчиком и на возведение амбулатории затратило более 820 тысяч белорусских рублей. Строительством занималось ОАО «СПМК-68 Гродно». По словамсобытия местные жители ждали:Было несколько вариантов расширения ФАП. Сперва хотели выделить под эти цели две квартиры, но площади бы в таком случае не хватило (вышло бы 150 квадратных метров). Еще один вариант – строительство новой амбулатории, но это отвод земли, долгое согласование документации. Поэтому пошли другим путем и стали возводить пристройку. К 80 квадратам старого здания добавилось еще 220 квадратных метров. Стройку начали в июне этого года и завершили к 1 сентября. Время понадобилось и для закупки оборудования.– отмечает Виктор Иванович.Если говорить о комфорте, то он заметен не только внутри амбулатории. Прилегающую территорию благоустроили, есть пешеходные дорожки, стоянка. Удобно будет и людям с ограниченными возможностями – для них предусмотрен пандус с поручнями.