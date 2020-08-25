В агрогородке Новоселки Ошмянского района появилась «остановка безопасности»

С подробностямиК слову, на территории Ошмянского района это уже третий брендированный остановочный пункт – правда, первый в сельской местности, ведь остальные в легко узнаваемой стилистике МЧС оформлены в райцентре.Наверняка такая необычная остановка привлечет внимание не только школьников.Фото: УМЧС по Гродненской области