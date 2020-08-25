«Остановка безопасности» появилась в центре агрогородка Новоселки, прямо напротив средней школы. Это инициатива местных спасателей. А практическую помощь сотрудникам Ошмянского районного отдела по чрезвычайным ситуациям оказали педагоги районного центра творчества детей и молодежи и средней школы имени Михаила Гружевского.
С подробностями официальный представитель управления МЧС по Гродненской области Наталия Живолевская:
– Новый учебный год начнется буквально через считанные дни, и школьники на автобусной остановке в ожидании транспорта смогут проштудировать и повторить правила безопасной жизнедеятельности. Кроме того, на стене остановки нанесен QR-код мобильного приложения «МЧС Беларуси. Помощь рядом!». С его помощью можно скачать приложение на свой телефон и в любой момент воспользоваться полезной информацией от спасателей.
К слову, на территории Ошмянского района это уже третий брендированный остановочный пункт – правда, первый в сельской местности, ведь остальные в легко узнаваемой стилистике МЧС оформлены в райцентре.
Наверняка такая необычная остановка привлечет внимание не только школьников.
Фото: УМЧС по Гродненской области
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В агрогородке Новоселки Ошмянского района появилась «остановка безопасности»
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