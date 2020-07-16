Хорошая новость пришла из агрогородка Бабиничи Оршанского района. На днях КУП «Оршатеплосети» открыло здесь современный развлекательный комплекс «Сол». А в нем – совсем необычную для сельской местности игровую комнату «Виртуальная реальность».
Задуманное осуществили в рекордно короткие сроки: буквально за месяц. Игровая комната разместилась на пустовавших площадях банного комплекса. Прежде у помещения был арендатор, использовавший его под магазин. Когда последний сменил «прописку», коммунальники стали решать, как же задействовать место с выгодой и по-новому. И пошли на эксперимент. Опыт для нас нестандартный, признается Раиса Сныткова, заместитель директора по идеологической работе и оздоровительно-бытовой службе КУП «Оршатеплосети»:
– Промониторив ситуацию в Бабиничах, сделали для сельских жителей именно то, чего еще не было в агрогородке – развлекательный комплекс. Это и более широкий взгляд на бытовые услуги для населения, и создание рабочих мест – в общем одни плюсы.
Игровая комната с полным погружением в виртуальную реальность заняла почти сто квадратных метров. Придуманная первоклассными программистами и дизайнерами, она имеет все шансы стать изюминкой агрогородка. «Но это лишь первая ласточка», – поделилась собеседница. На осень запланировано введение еще одной новинки – соляной комнаты, где смогут отдохнуть и поправить здоровье все желающие. На ее скорое появление намекает само название развлекательного комплекса – «Сол».
Фото предоставлено КУП «Оршатеплосети»
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В агрогородке Бабиничи предлагают побывать в «Виртуальной реальности»
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