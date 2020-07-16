В агрогородке Бабиничи предлагают побывать в «Виртуальной реальности»

Задуманное осуществили в рекордно короткие сроки: буквально за месяц. Игровая комната разместилась на пустовавших площадях банного комплекса. Прежде у помещения был арендатор, использовавший его под магазин. Когда последний сменил «прописку», коммунальники стали решать, как же задействовать место с выгодой и по-новому. И пошли на эксперимент. Опыт для нас нестандартный, признаетсяИгровая комната с полным погружением в виртуальную реальность заняла почти сто квадратных метров. Придуманная первоклассными программистами и дизайнерами, она имеет все шансы стать изюминкой агрогородка., – поделилась собеседница. На осень запланировано введение еще одной новинки – соляной комнаты, где смогут отдохнуть и поправить здоровье все желающие. На ее скорое появление намекает само название развлекательного комплекса – «Сол».Фото предоставлено КУП «Оршатеплосети»