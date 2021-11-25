В Африке обнаружен новый штамм COVID-19

– уточнили информацию в Национальном институте инфекционных болезней ЮАР.Новый штамм, как сообщает южноафриканская радиостанция SABC, впервые был обнаружен накануне в Ботсване. На сегодняшний день подтверждены десять случаев заражения им: три в Ботсване, шесть в ЮАР и один в Гонконге. Его особенностью является повышенная способность к мутации, что дает этому штамму возможность противостоять существующим вакцинам и средствам против коронавирусной инфекции. Как отметил изучавший новый вариант COVID-19 британский профессор Тим Пикок, B.1.1.529 имеет 32 мутации в белковых соединениях шипа коронавируса, что дает ему способность легче проникать в клетки человеческого организма.Кроме того, радиостанция привела мнения некоторых специалистов, которые считают, что новый штамм коронавирусной инфекции возник в организме человека с ослабленным иммунитетом, возможно, ВИЧ-инфицированного.