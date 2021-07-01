В Афганистане в результате взрыва погибли восемь полицейских и военнослужащий

Согласно информации источника агентства в силах безопасности, инцидент произошел недалеко от здания полицейского управления. Взрывное устройство находилось в транспортном средстве.В Афганистане в настоящий момент наблюдается противостояние правительственных сил с талибами, которые захватили обширные территории в сельских районах и развернули наступление на крупные населенные пункты. Национальные силы обороны и безопасности проводят по всей республике совместные операции по борьбе с терроризмом. В городе Доха, столице Катара, 12 сентября прошлого года между афганскими властями и радикальным движением "Талибан" начались мирные переговоры.