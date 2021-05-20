По меньшей мере девять человек, включая женщин и детей, погибли в результате взрыва в Афганистане. Об этом сообщает телеканал Tolo News.
Фото: pixabay.com
Инцидент произошел утром 18 мая в городе Лашкаргах на юге Афганистана.
Отмечается, что на придорожной мине подорвался автомобиль, в котором находились люди. Двое детей пострадали.
На данный момент ни одна группировка не взяла ответственность за взрыв.
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В Афганистане прогремел взрыв. Девять человек погибло
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