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В Афганистане при взрыве снаряда погибли четверо детей

Как минимум четыре ребенка погибли в результате взрыва неразорвавшегося снаряда в провинции Пактия на востоке Афганистана, передает ТАСС.


Согласно информации агентства Khaama Press, трагедия случилась в одной из деревень района Мутахан указанной провинции. Снаряд сдетонировал в то время, когда недалеко играли дети. Все погибшие были членами одной семьи, отметило агентство.

Ранее подобные случаи также происходили в Афганистане. Так, например, 24 сентября трое несовершеннолетних погибли, еще трое получили ранения в провинции Кунар, которая находится на востоке страны, при взрыве снаряда, лежавшего на берегу реки.
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Фото: РЕЙТЕР
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