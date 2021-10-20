В Афганистане при взрыве снаряда погибли четверо детей

Согласно информации агентства Khaama Press, трагедия случилась в одной из деревень района Мутахан указанной провинции. Снаряд сдетонировал в то время, когда недалеко играли дети. Все погибшие были членами одной семьи, отметило агентство.Ранее подобные случаи также происходили в Афганистане. Так, например, 24 сентября трое несовершеннолетних погибли, еще трое получили ранения в провинции Кунар, которая находится на востоке страны, при взрыве снаряда, лежавшего на берегу реки.