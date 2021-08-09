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В Афганистане ликвидировали более 570 талибов за сутки

За прошедшие сутки афганские военные ликвидировали более 570 боевиков радикального движения "Талибан". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны Афганистана.

Фото: РИА Новости

По данным ведомства, было ликвидировано 579 террористов. 161 участник радикального движения получил ранения в результате операций сил национальной безопасности Афганистана в провинциях Нангархар, Хост, Логар, Пактия, Кандагар, Герат, Джаузджан, Саманган, Гильменд, Тахар, Кундуз за последние 24 часа.

Напомним, в Афганистане продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы участники радикального движения овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города.
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