В Афганистане ликвидировали более 570 талибов за сутки

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РИА Новости

По данным ведомства, было ликвидировано 579 террористов. 161 участник радикального движения получил ранения в результате операций сил национальной безопасности Афганистана в провинциях Нангархар, Хост, Логар, Пактия, Кандагар, Герат, Джаузджан, Саманган, Гильменд, Тахар, Кундуз за последние 24 часа.Напомним, в Афганистане продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы участники радикального движения овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города.