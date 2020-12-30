В аэропорту Адена (город в Йемене на берегу Аденского залива) взорвались три минометных снаряда. Это произошло одновременно с прилетом министров нового правительства Йемена, пишет ТАСС.
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Как сообщил телеканал Al Arabiya, в результате инцидента погибли и ранены люди, но точных данных пока нет.
При этом отмечается, что, по предварительной информации, никто из членов кабмина не пострадал. В момент атаки все они еще находились в приземлившемся самолете на удалении от места падения снарядов – те попали в зал прилета. Такие сведения передает Al Arabiya. В то же время Sky News Arabia утверждает, что один из снарядов упал на взлетно-посадочной полосе.
Напомним, новое правительство Йемена было сформировано в середине декабря под руководством премьер-министра Маина Абдель Малика. 26 декабря оно принесло присягу президенту республики Абд Раббо Мансуру Хади.
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В аэропорту Йемена в момент прибытия правительства прогремел взрыв
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Фото: РЕЙТЕР