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  2. В аэропорту Вены, чтобы избежать 14-дневного карантина, можно сдать тест на коронавирус

В аэропорту Вены, чтобы избежать 14-дневного карантина, можно сдать тест на коронавирус

Аэропорт Вены с 4 мая предложит прилетающим в страну пассажирам сдать тест на коронавирус, что, при отрицательном результате, позволит избежать обязательного 14-дневного карантина.


Сейчас прибывающие в страну обязаны отбыть 14 дней в условиях самоизоляции или предоставить медсправку с отрицательным результатом анализа на коронавирус (не старше четырех дней).

Тест в аэропорту обойдется желающим в 190 евро, результаты анализа будут готовы в течение двух-трех часов, передает ТАСС.

Контроль на границе из-за пандемии введен в Австрии в марте, до 22 мая запрещено авиасообщение с рядом стран.

С середины апреля в стране начали снимать введенные ограничения. С 1 мая здесь отменили режим самоизоляции, открыли все магазины и предприятия сферы услуг. В магазинах, транспорте, общественных зданиях люди обязаны надевать маски, соблюдать дистанцию в один метр.

С середины мая в Австрии планируют возобновить работу ресторанов, школ, отелей и музеев.

Фото: pixabay

 

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