В аэропорту Таллина считают возобновление рейсов «Белавиа» залогом беспроблемных перелетов в южном направлении

, – заявил коммерческий директор Таллинского аэропорта Ээро Пяргмяэ в интервью радионовостям ERR.Топ-менеджер выразил надежду на то, что к марту или апрелю, когда вирус в Европе вновь будет под контролем, список открытых для перелетов стран будет существенно пополнен.Как сообщалось ранее, с января авиакомпания «Белавиа» возобновила выполнение рейсов по маршруту Минск – Таллин – Минск. Полеты намечено выполнять по вторникам, четвергам и субботам. При этом в соответствии с правилами, установленными в Эстонии, существуют ограничения на въезд в эту страну, с ними можно ознакомиться на сайте белорусского авиаперевозчика.С 4 января из Таллинского аэропорта открыто 14 международных направлений. Рейсы из столицы Эстонии осуществляются в следующие аэропорты: Франкфурт (Lufthansa), Хельсинки (Finnair), Копенгаген (AirBaltic), Милан (Ryanair), Лондон (Ryanair, AirBaltic, EasyJet), Минск («Белавиа»), Рига (AirBaltic), Варшава (LOT), Стокгольм (AirBaltic, SAS), Амстердам (AirBaltic), Берлин (AirBaltic), Брюссель (AirBaltic), Осло (AirBaltic) и Осло Саннефьорд Торп (WizzAir).Регулярные рейсы по маршруту Минск – Таллин – Минск авиакомпания «Белавиа» открыла 30 мая 2019 года. В руководстве белорусского авиаперевозчика отмечали, что запуск прямого рейса между столицами Беларуси и Эстонии будет способствовать не только расширению туристической маршрутной сети, но и экономическому росту обоих городов: