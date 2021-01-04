В аэропорту Таллина считают возобновление рейсов «Белавиа» залогом беспроблемных перелетов в южном направлении

Руководство Таллинского аэропорта считает возобновление полетов в Минск залогом беспроблемного перемещения пассажиров в южном направлении. Об этом сообщает Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация (ERR).
– С 2 января вновь открыта линия «Белавиа» в Минск – рейсы осуществляются трижды в неделю, – заявил коммерческий директор Таллинского аэропорта Ээро Пяргмяэ в интервью радионовостям ERR. – А уже из Минска можно вылететь в города Украины или другие южные направления. Главное сегодня, что авиасообщение есть, и людям больше не нужно бояться внезапных ограничений на перелеты, отмены рейсов и сгорания билетов.
Топ-менеджер выразил надежду на то, что к марту или апрелю, когда вирус в Европе вновь будет под контролем, список открытых для перелетов стран будет существенно пополнен.
Как сообщалось ранее, с января авиакомпания «Белавиа» возобновила выполнение рейсов по маршруту Минск – Таллин – Минск. Полеты намечено выполнять по вторникам, четвергам и субботам. При этом в соответствии с правилами, установленными в Эстонии, существуют ограничения на въезд в эту страну, с ними можно ознакомиться на сайте белорусского авиаперевозчика.
С 4 января из Таллинского аэропорта открыто 14 международных направлений. Рейсы из столицы Эстонии осуществляются в следующие аэропорты: Франкфурт (Lufthansa), Хельсинки (Finnair), Копенгаген (AirBaltic), Милан (Ryanair), Лондон (Ryanair, AirBaltic, EasyJet), Минск («Белавиа»), Рига (AirBaltic), Варшава (LOT), Стокгольм (AirBaltic, SAS), Амстердам (AirBaltic), Берлин (AirBaltic), Брюссель (AirBaltic), Осло (AirBaltic) и Осло Саннефьорд Торп (WizzAir).
Регулярные рейсы по маршруту Минск – Таллин – Минск авиакомпания «Белавиа» открыла 30 мая 2019 года. В руководстве белорусского авиаперевозчика отмечали, что запуск прямого рейса между столицами Беларуси и Эстонии будет способствовать не только расширению туристической маршрутной сети, но и экономическому росту обоих городов:
– Таллин является так называемой «кремниевой столицей Европы», что способствует ИТ-взаимодействию между Эстонией и Беларусью. Также сюда приезжают туристы, чтобы провести семейные выходные, осматривая достопримечательности старого города, и совместить отдых с оздоровлением в минеральных водах «Ауга». Мы сделали все возможное, чтобы расписание данного рейса было удобным и для путешествий транзитом через Минск.
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В аэропорту Таллина считают возобновление рейсов «Белавиа» залогом беспроблемных перелетов в южном направлении
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК