В аэропорту Мехико произошла перестрелка. Есть пострадавшие

Перестрелка в воздушной гавани Мехико произошла 15 октября в ходе покушения. В результате происшествия два человека получили ранения, подозреваемый вскоре умер в медучреждении, передает ТАСС.
"Только что на двух человек в международном аэропорту Мехико было совершено нападение. Два человека получили ранения, но их жизни вне опасности", – уточняется в Twitter-аккуанте главы городского управления общественной безопасности Омара Гарсия.
– Подозреваемый в совершении преступления только что умер в больнице. Жизни потерпевших ничего не угрожает, – позднее уточнил он.
Покушение произошло в зоне подъезда ко второму терминалу воздушной гавани. Место инцидента оцеплено правоохранителями, идет сбор улик.
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