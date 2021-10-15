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В аэропорту Мехико произошла перестрелка. Есть пострадавшие

Перестрелка в воздушной гавани Мехико произошла 15 октября в ходе покушения. В результате происшествия два человека получили ранения, подозреваемый вскоре умер в медучреждении, передает ТАСС.


"Только что на двух человек в международном аэропорту Мехико было совершено нападение. Два человека получили ранения, но их жизни вне опасности", – уточняется в Twitter-аккуанте главы городского управления общественной безопасности Омара Гарсия.

– Подозреваемый в совершении преступления только что умер в больнице. Жизни потерпевших ничего не угрожает, – позднее уточнил он.

Покушение произошло в зоне подъезда ко второму терминалу воздушной гавани. Место инцидента оцеплено правоохранителями, идет сбор улик.

Фото: pixabay.com
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