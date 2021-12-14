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В аэропорту Колумбии прогремело два взрыва

Два мощных взрыва произошли в аэропорту города Кукута на северо-востоке Колумбии на границе с Венесуэлой, пишет РИА Новости

Фото: РИА Новости

По данным нескольких источников, рядом со взлетно-посадочной полосой был замечен человек со взрывчаткой. После первого взрыва правоохранители начали проверять подозрительный ящик, он сдетонировал. 

В результате происшествия поврежден ряд зданий. Все  авиарейсы приостановлены. 

Информация о погибших и пострадавших уточняется. По предварительным данным, погибли двое полицейских. 

Власти Колумбии предполагают, что за взрывом стоят террористы.

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