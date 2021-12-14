В аэропорту Колумбии прогремело два взрыва

Два мощных взрыва произошли в аэропорту города Кукута на северо-востоке Колумбии на границе с Венесуэлой, пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости

По данным нескольких источников, рядом со взлетно-посадочной полосой был замечен человек со взрывчаткой. После первого взрыва правоохранители начали проверять подозрительный ящик, он сдетонировал.

В результате происшествия поврежден ряд зданий. Все авиарейсы приостановлены.



Информация о погибших и пострадавших уточняется. По предварительным данным, погибли двое полицейских.



Власти Колумбии предполагают, что за взрывом стоят террористы.