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В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар

Сильный пожар случился в ночь на 23 июля в аэропорту города Льеж в Бельгии, информировал местный телеканал Tele Liege.

По его сведениям, возгорание произошло в ангаре обслуживающей компании Aeroservices. Данных о пострадавших нет.

© Flickr / Andrew Magill
Бельгийские Пожарные. Архивное фото

Как пояснил официальный представитель аэропорта Кристиан Делькур, три рейса были перемещены в другие аэропорты, но полностью работа аэропорта не останавливалась, пишет РИА Новости. Так как вся пожарная служба участвовала в тушении пламени, пилоты сами принимали решение, осуществлять посадку или нет.

Делькур также рассказал, что весь персонал аэропорта в безопасности. Размещенные в аэропорту Льежа крупные воздушные судна не повреждены, однако небольшие лайнеры могли оставаться в сгоревшем ангаре.

Пожар смогли потушить только после полуночи по местному времени (1.00 в Минске).

По сведениям администрации аэропорта, в результате пожара никто не пострадал, но причинен существенный материальный ущерб. "Сильный пожар вспыхнул в аэропорту в 22:30. К счастью, жертв нет, но нанесен значительный ущерб строению B30 рядом с пассажирским терминалом. Ситуация сейчас под контролем", - говорится в сообщении на официальной странице аэропорта в Facebook.
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