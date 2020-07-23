Сильный пожар случился в ночь на 23 июля в аэропорту города Льеж в Бельгии, информировал местный телеканал Tele Liege.
По его сведениям, возгорание произошло в ангаре обслуживающей компании Aeroservices. Данных о пострадавших нет.
© Flickr / Andrew Magill
Бельгийские Пожарные. Архивное фото
Как пояснил официальный представитель аэропорта Кристиан Делькур, три рейса были перемещены в другие аэропорты, но полностью работа аэропорта не останавливалась, пишет РИА Новости. Так как вся пожарная служба участвовала в тушении пламени, пилоты сами принимали решение, осуществлять посадку или нет.
Делькур также рассказал, что весь персонал аэропорта в безопасности. Размещенные в аэропорту Льежа крупные воздушные судна не повреждены, однако небольшие лайнеры могли оставаться в сгоревшем ангаре.
Пожар смогли потушить только после полуночи по местному времени (1.00 в Минске).
По сведениям администрации аэропорта, в результате пожара никто не пострадал, но причинен существенный материальный ущерб. "Сильный пожар вспыхнул в аэропорту в 22:30. К счастью, жертв нет, но нанесен значительный ущерб строению B30 рядом с пассажирским терминалом. Ситуация сейчас под контролем", - говорится в сообщении на официальной странице аэропорта в Facebook.
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В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар
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