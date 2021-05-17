Власти столицы ОАЭ Абу-Даби планируют отменить карантин для иностранных гостей к 1 июля. Об этом заявил исполнительный директор столичного департамента культуры и туризма Али-аль-Шайба, сообщает Gulf News.
По словам Али-аль-Шайбы, возможен переход на систему ПЦР-тестирования на COVID-19, схожую с той, что в сейчас практикуется в Дубае.
– Протоколы тестирования для путешественников из стран с высокими и низкими уровнями риска будут разные, но вариант карантина рассматриваться не будет, – поделился он.
Департамент культуры и туризма Абу-Даби представит расширенный зеленый список стран, безопасных с точки зрения эпидемической обстановки.
– Надеюсь, к 1 июля всем будет разрешено посещать Абу-Даби без карантина по прибытии, – добавил Али-аль-Шайба.
Фото: pixabay.com
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В Абу-Даби могут отменить карантин для всех туристов к 1 июля
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