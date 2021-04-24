В Абиджане открылся офис Почетного консула Республики Беларусь в Республике Кот-д’Ивуар

В мероприятии приняли участие представители руководства Министерства иностранных дел Кот-д’Ивуара, посол Беларуси в Нигерии и в Кот-д’Ивуаре по совместительству Вячеслав Бриль, главы дипломатических миссий ряда иностранных государств, руководители торгово-промышленных палат страны, представители бизнес-сообщества и средств массовой информации.Как отметили в белорусском посольстве, дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Республикой Кот-д'Ивуар установлены 30 сентября 1998 года.За 2020 год экспорт белорусских товаров в Кот-д’Ивуар составил 26,6 млн долларов, темп – 74,1%. Основные товарные позиции: калийные удобрения (21,1 млн долларов), металлопродукция (4,9 млн долларов). Импорт сложился на уровне 26,1 млн долларов. Основные товарные позиции: какао-бобы (17,1 млн долларов), какао-паста (5,6 млн долларов), какао-порошок (1,6 млн долларов).Фото МИД Беларуси