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  2. В 6-й городской клинической больнице Минска установили дезинфекционную рамку

В 6-й городской клинической больнице Минска установили дезинфекционную рамку

В вестибюле травматологического отделения 6-й городской клинической больницы установили новаторский прибор – дезинфекционную рамку. Переступая через нее, посетитель, будь-то врач или пациент, прикосновением запускает устройство распыления антисептика. Разработку придумала и изготовила компания «Комплекс Кад», у нее это не первое подобное новшество, есть и более сложные. К примеру, версии с тепловизором. А что подразумевает именно эта установка?


– Идея ее создания возникла в апреле, когда стало очевидно, что ситуация с коронавирусом быстро не закончится, – вводит в курс дела Cергей Ткаченко, один из основателей компании «Комплекс Кад». – Понимали, что сроки для изобретений короткие, до начала лета создали прототип, а летом приступили к массовому производству и отгрузкам.

Сергей Ткаченко

В дезинфекционной рамке, к слову, антисептик тоже отечественный. Такие рамки можно устанавливать в любых местах скопления людей, а в дальнейшем модернизировать. Сейчас, к примеру, около 10 инженеров заняты доработками, учитывая пожелания от сотрудников системы здравоохранения.

Главный врач 6-й городской клинической больницы Игорь Юркевич отмечает, что работа во время эпидемии с коронавирусом показала, насколько важны противоэпидемические мероприятия, борьба с внутрибольничным инфицированием, использование СИЗ. 

Игорь Юркевич

– При участии наших партнеров мы получили простую, но вместе с тем уникальную вещь, которая позволит обеспечить обработку каждого сотрудника или посетителя клиники. Теперь этот проблемный участок возле входа в отделение травматологии находится под четким контролем и не зависит от субъективного человеческого фактора, – отметил Игорь Юркевич.


Планируется, что в последующем аппарат будет использоваться в красных зонах, помимо шлюзов, которые также установлены в каждом отделении. В таком случае дезинфекционная рамка – дополнительная возможность обработки для тех, кто ее уже прошел. Защита и безопасность персонала и каждого посетителя повысится. За тем, чтобы переступающие через рамку прикосновением запускали устройство распыления антисептика, будут следить медсестры, а также отдел инфекционного контроля. Всего в 6-й больнице 1600 сотрудников, и несмотря на то что запас СИЗ здесь на три месяца, дополнительное обеззараживание никому не повредит.


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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ
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