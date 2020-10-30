В 6-й городской клинической больнице Минска установили дезинфекционную рамку

Сергей Ткаченко

Игорь Юркевич

– вводит в курс дела. –В дезинфекционной рамке, к слову, антисептик тоже отечественный. Такие рамки можно устанавливать в любых местах скопления людей, а в дальнейшем модернизировать. Сейчас, к примеру, около 10 инженеров заняты доработками, учитывая пожелания от сотрудников системы здравоохранения.отмечает, что работа во время эпидемии с коронавирусом показала, насколько важны противоэпидемические мероприятия, борьба с внутрибольничным инфицированием, использование СИЗ.– отметил Игорь Юркевич.Планируется, что в последующем аппарат будет использоваться в красных зонах, помимо шлюзов, которые также установлены в каждом отделении. В таком случае дезинфекционная рамка – дополнительная возможность обработки для тех, кто ее уже прошел. Защита и безопасность персонала и каждого посетителя повысится. За тем, чтобы переступающие через рамку прикосновением запускали устройство распыления антисептика, будут следить медсестры, а также отдел инфекционного контроля. Всего в 6-й больнице 1600 сотрудников, и несмотря на то что запас СИЗ здесь на три месяца, дополнительное обеззараживание никому не повредит.