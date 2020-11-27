Американский актер Мэттью Перри помолвлен. Об этом сообщает Tatler.ru.
51-летний актер сделал предложение своей 29-летней девушке Молли.
Для Перри это будет первый брак. Свое желание остепениться знаменитость прокомментировал так: «Я решил жениться. К счастью, в этот момент я встречался с лучшей женщиной на планете».
Пара встречается около двух лет, однако официально свои отношения они подтвердили только в этом году — в День святого Валентина Молли опубликовала в своем закрытом инстаграме поздравление, адресованное Мэттью. К слову, сам актер обзавелся аккаунтом в этой соцсети лишь пару месяцев назад.
Напомним, Мэттью Перри наиболее известный по роли Чендлера Бинга в ситкоме «Друзья», а также ролям в таких фильмах как «Поспешишь — людей насмешишь», «Девять ярдов» и «Папе снова 17».
Фото: Super.ru
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«В 51 не поздно»: Звезда сериала «Друзья» сделал предложение своей девушке
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