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В пяти районах Беларуси нельзя ходить в лес, еще в 11 действуют ограничения на посещение

В пяти районах Беларуси нельзя ходить в лес, еще в 11 действуют ограничения на посещение. Такая информация содержится на интерактивной карте Минлесхоза. 

 

В частности, запрет затронул Березовский, Ивацевичский, Пружанский, Волковысский и Щучинский районы. Ограничения действуют в Ельском, Мозырском, Берестовицком, Лидском, Мостовском, Новогрудском, Вороновском, Гродненском, Свислочском, Вилейском и Столбцовском районах. Это значит, что в первом случае нельзя ходить в лес ни под каким предлогом: высок риск возникновения пожаров. Во втором случае, при ограничениях, нельзя заезжать в лес на авто, разводить костры, гулять по молодым хвойным лесам, вести нелесохозяйственную деятельность. Меры эти временные и будут оперативно изменены при наступлении благоприятной обстановки, отметила пресс-секретарь ведомства Анастасия Докучаева.

В пресс-службе Минлесхоза напомнили, что за нарушение запрета грозит предупреждение или штраф до 25 базовых величин. Кстати, в лесу и рядом с ним установлено почти 3,5 тысячи аншлагов, плакатов и других информационных знаков на противопожарную и природоохранную тематику. 

К слову, число лесных пожаров в этом году уже превысило отметку в 850 случаев.

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