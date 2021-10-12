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  2. В 26 регионах России ввели QR-коды для посещения культурно-развлекательных мероприятий

В 26 регионах России ввели QR-коды для посещения культурно-развлекательных мероприятий

Система QR-кодов на посещение культурно-развлекательных мероприятий введена в 26 регионах России, на вход в места общественного питания – в 22, информирует ТАСС.


– Введен контроль на вход по принципу QR-код в обмен на услугу на культурно-развлекательные мероприятия в 26 субъектах, на объекты общественного питания – в 22, на спортивные мероприятия – в 25 субъектах, в гостиницы – в 13 субъектах [РФ], – уточнила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Кроме того, она уточнила, что ограничительные мероприятия для россиян в возрасте 65 лет и старше в настоящий момент действуют в 64 субъектах страны.

Фото: pixabay.com
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