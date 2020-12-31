В 2021 году в большей степени возможно задействовать потенциал аэропорта Брест, который обладает всеми необходимыми техническими возможностями для обеспечения потребностей авиакомпаний в аэронавигационных и аэропортовых услугах. Эта тема звучала на диалоговых площадках в Бресте, Барановичах и Пинске, где обсуждалось развитие экономики области и перспективы, сообщили sb.by в Брестском облисполкоме.
Увеличивающиеся потоки грузов проявили проблемы с ограниченностью пропускной способности через железнодорожные пункты пропуска. Потому одно из направлений, над реализацией которого предстоит работать, – улучшение использования логистического потенциала области, в том числе аэропорта.
Для дальнейшего развития международной логистики, привлечения иностранных инвестиций в это направление прорабатывается вопрос предоставления логистическим компаниям равных условий работы с другими резидентами СЭЗ. Это позволит привлечь крупных международных логистических операторов, создать новые рабочие места и увеличить валютные поступления от экспорта услуг, сообщили в Брестском облисполкоме.
Фото: pixabay.com
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В 2021 году планируется активнее задействовать Брестский аэропорт
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